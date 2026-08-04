México brilla en los Juegos Centroamericanos; suma oros en atletismo, gimnasia y squash

La Jornada

Ciudad de México. El atletismo mexicano logró dos títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe gracias a sus medallistas mundiales Uziel Muñoz y Erick Portillo.

Aunque se quedaron lejos de sus mejores marcas personales, los seleccionados de lanzamiento de bala y salto de altura, respectivamente, se impusieron en Santo Domingo como el pronóstico lo marcaba.

Uziel, ganador de la plata en el Mundial de 2025, logró el primer lugar con una distancia de 20.51 metros para revalidar el título obtenido en San Salvador 2023. El mexicano venció a Juan Vázquez de Cuba, quien se llevó la plata con marca de 19.34. El chiapaneco Jairo Morán obtuvo el bronce con un registro de 19.04.

Portillo, subcampeón mundial, vivió una fiesta familiar. No sólo se llevó el oro con marca de 2.24 metros sino que además, su hermano Jair consiguió el bronce con 2.17m empatado con Marcus Gelpi.

En la prueba de cinco mil metros Dafne Juárez obtuvo el bronce con 17:00.45 minutos.

Gimnasia logra oro

La gimnasia artística conquistó su primer oro por equipos en los Juegos Centroamericanos al sumar 151.150 puntos. El representativo tricolor estuvo integrado por Natalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartin, Paulina Campos y Victoria Mata.

Panamá obtuvo plata con 144.80 y República Dominicana fue tercera con 143.50.

Leonel Cárdenas se corona

El squash regresó al programa centroamericano y del caribe tras una edición (2023) sin estar presente y el mexicano Leonel Cárdenas se llevó el primer oro para México en la disciplina.

El seleccionado, ubicado en el Top 20 del ranking mundial, se impuso 3-0 al colombiano Miguel Rodríguez para contribuir a la cosecha dorada de nuestro país. Alejandro Enríquez de Guatemala y Juan Vargas de Colombia se llevaron el bronce.

En tenis de mesa la delegación nacional logró otro metal dorado. El veterano Marcos Madrid- y Dario Arce ganaron 3-0 para conquistar el título por equipos. En la rama femenina se logró bronce.

El tiro deportivo se llevó un oro, una plata y dos bronces en la jornada del lunes. Los metales dorados se consiguieron en la prueba de Rifle 50m 3 Posiciones equipo femenil y Pistola 10m Aire Equipos Mixto.

La esgrimista Jimena Torres contribuyó con una plata a la cosecha nacional en florete individual donde su compañera de selección Nataly Michel se llevó el bronce. En tanto, la selección de hockey femenil se quedó con la plata tras caer en la final ante Cuba.

México continúa a la cabeza del medallero con 120 de oro, 81 de plata y 68 de bronce, le sigue Colombia con 58 doradas, 66 argentas y 48 de bronce. En tercer lugar marcha Cuba con 31 de oro, 26 de plata y 36 terceros lugares.