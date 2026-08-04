Leagues Cup 2026: Dónde ver EN VIVO todos los partidos de la Jornada 1

EL UNIVERSAL
Conoce todos los detalles de cada encuentro para que no te pierdas uno solo
Ya todo está listo para una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que junta a los equipos de la Liga MX y la MLS para medir fuerzas y saber quién es el mejor de la región.
Con toda la intención de sacudirse el dominio estadounidense, los clubes de México quieren clasificar a la ronda de eliminación directa, algo que ha sido complejo en las últimas tres ediciones, las cuales las han ganado los del país vecino.
A diferencia de otras ocasiones, en este 2026 habrá un par de juegos en territorio mexicano, todos serán en la fase de grupos y no de eliminación, pero eso abre la puerta a que, posiblemente, en un futuro haya más encuentros en el país.
Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Martes 4 de agosto
Cincinnati vs Pachuca | 17:45 horas | Apple TV
Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | Apple TV
Charlotte vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV
Minnessota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Apple TV
Tigres vs Salt Lake | 20:00 horas | Apple TV
Vancouver vs Atlante | 20:30 horas | Apple TV
Miércoles 5 de agosto
Inter Miami vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV
Monterrey vs Orlando | 17:30 horas | Apple TV
Nashville vs León | 18:30 horas | Apple TV
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