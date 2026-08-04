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Leagues Cup 2026: Dónde ver EN VIVO todos los partidos de la Jornada 1

By Redaccion1 / 4 agosto, 2026

EL UNIVERSAL

Conoce todos los detalles de cada encuentro para que no te pierdas uno solo

Ya todo está listo para una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que junta a los equipos de la Liga MX y la MLS para medir fuerzas y saber quién es el mejor de la región.

Con toda la intención de sacudirse el dominio estadounidense, los clubes de México quieren clasificar a la ronda de eliminación directa, algo que ha sido complejo en las últimas tres ediciones, las cuales las han ganado los del país vecino.

A diferencia de otras ocasiones, en este 2026 habrá un par de juegos en territorio mexicano, todos serán en la fase de grupos y no de eliminación, pero eso abre la puerta a que, posiblemente, en un futuro haya más encuentros en el país.

Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Martes 4 de agosto

Cincinnati vs Pachuca | 17:45 horas | Apple TV
Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | Apple TV

Charlotte vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV
Minnessota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Apple TV
Tigres vs Salt Lake | 20:00 horas | Apple TV
Vancouver vs Atlante | 20:30 horas | Apple TV

Miércoles 5 de agosto
Inter Miami vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV
Monterrey vs Orlando | 17:30 horas | Apple TV
Nashville vs León | 18:30 horas | Apple TV

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