Definido el rival de México Sub-20 en Cuartos de Final de Concacaf2026

AS MÉXICO

La Selección Mexicana Sub-20 concluyó la Fase de Grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 con paso perfecto, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto azteca ya conoce a su rival en los Cuartos de Final.

Rival definido para los Cuartos de Final

El equipo dirigido por Álex Diego se enfrentará a Panamá en la siguiente ronda. Este duelo representa un reto importante, ya que el rival logró avanzar como el mejor tercer lugar del Grupo C, demostrando capacidad ofensiva y competitividad.

México sumó nueve puntos en el Grupo B tras conseguir tres victorias contundentes: 3-0 ante Antigua y Barbuda, 2-0 frente a Costa Rica y 4-0 contra Guatemala. Estos resultados reflejan el buen funcionamiento colectivo y la solidez defensiva del equipo.

Gracias a su desempeño, la representación mexicana terminó como el segundo mejor equipo de toda la Fase de Grupos, solo por detrás de Estados Unidos. Esto reafirma su papel como uno de los principales candidatos al título.

Sedes y fechas de los Cuartos de Final

Debido a las condiciones climáticas, la Concacaf decidió que los partidos se disputen en el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Universitario de la BUAP. México jugará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas en el Cuauhtémoc frente a Panamá.

En los demás cruces, Estados Unidos enfrentará a Guatemala y Costa Rica a Haití en el Estadio Universitario. Por su parte, Canadá se medirá ante Jamaica también en el Cuauhtémoc, completando así el cuadro de Cuartos de Final.

Objetivo: Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos

El principal objetivo de México es conseguir uno de los cuatro boletos al Mundial Sub-20 de 2027, lo cual se logra alcanzando las Semifinales. Además, el equipo busca el título del torneo, que otorgaría el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las Semifinales se jugarán el 7 de agosto, mientras que la Final está programada para el 9 de agosto de 2026. En caso de que Estados Unidos gane el campeonato, el boleto olímpico será otorgado al subcampeón, lo que mantiene abierta la posibilidad para México de cumplir su objetivo internacional.