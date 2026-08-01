Chivas rescata el empate ante Puebla con una joya de Roberto Alvarado

RÉCORD

El Rebaño Sagrado no pudo ante el Puebla y la situación climatológica del Estadio Cuauhtémoc

Chivas logró rescatar un empate 1-1 frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido donde la falta de contundencia volvió a pasar factura al conjunto rojiblanco. Cuando parecía que el Guadalajara se iría con las manos vacías, apareció Roberto Alvarado con una genialidad para igualar el marcador.

Desde los primeros minutos, Chivas tomó el control del encuentro, generando opciones claras de gol. Sin embargo, la ineficacia frente al arco y la destacada actuación del guardameta Daniel Gutiérrez evitaron que el equipo tapatío se pusiera en ventaja.

La primera gran oportunidad llegó tras un disparo de media distancia de Brian Gutiérrez que fue rechazado por el arquero poblano. El rebote quedó para Armando ‘Hormiga’ González, quien remató de cabeza, pero nuevamente Gutiérrez respondió con una atajada clave. Poco después, en una jugada dentro del área, el propio González sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste tras un rebote en Juan Pablo Vargas, dejando escapar otra clara ocasión.

Cuando mejor jugaba Chivas, Puebla sorprendió. Emiliano Gómez ingresó al área y sacó un disparo cruzado que Raúl Rangel no logró controlar, dejando el balón servido para Eduardo Mustre, quien no perdonó y marcó el 1-0.

Antes del descanso, el Guadalajara intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa poblana bien ordenada. Para la segunda mitad, el técnico Gabriel Milito realizó ajustes que cambiaron la cara del equipo.

Un empate con mal sabor de boca

Chivas salió con mayor intensidad y estuvo cerca del empate cuando Alvarado sacó un potente disparo de volea que se estrelló en el ángulo. Ese aviso fue el preludio de lo que vendría.

La recompensa a la insistencia llegó gracias al ‘Piojo’. En una jugada elaborada, Alvarado ingresó al área y definió con clase, colocando el balón en el ángulo para vencer a Gutiérrez y firmar el 1-1.

La afición rojiblanca se hizo sentir en el Cuauhtémoc, alentando con el clásico “¡Chivas, Chivas!”. Sin embargo, cuando el Guadalajara parecía tomar impulso en busca de la victoria, una intensa lluvia cambió el rumbo del partido.

El estado de la cancha se deterioró rápidamente, provocando imprecisiones y frenando el ritmo del encuentro. Así, el clima terminó siendo un factor determinante que impidió que Chivas culminara la remontada.