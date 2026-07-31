México supera las 200 medallas en Juegos Centroamericanos

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México se convirtió en el primer país en superar las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, consolidando su liderato en el medallero con 88 oros y una amplia ventaja sobre Colombia, impulsado por el destacado desempeño de la natación y otras disciplinas.

Santo Domingo.- La delegación mexicana continúa mostrando su dominio en la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos, al ser el primer país que consigue llegar a las 200 medallas ganada.

México lidera el medallero en Santo Domingo, con 88 preseas de oro, 38 más que su perseguidor más cercano, Colombia, que recién alcanza las 50 y en tercer puesto aparece Cuba, con 19.

El equipo “tricolor” también ostenta 64 medallas de plata, junto a 49 de bronce, para un total de 201 preseas en lo que va de los Juegos Centroamericanos.

La disciplina que ha dado mejores resultados para México es la natación, que hasta la fecha suma 17 medallas de oro, 11 de plata y 3 de bronce.

A esta le siguen Remo y Gimnasia Artística, ambas con 9 medallas de oro y el Tae Kwon Do, con 7.

El objetivo de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 es superar las 353 preseas totales que se consiguieron en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, con lo que se lideró el medallero general.

México cuenta también con cuatro de los 5 atletas mas laureados en lo que va de esta edición.

Celia Pulido| Natación| 8 medallas

Marina Malpica| Gimnasia Rítmica| 5 medallas

Paulo Strehlke| Natación y Natación de aguas abiertas| 5 medallas

Byanca Rodríguez| Natación| 4 medallas (oro)

Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan el oro

La dupla mexicana de representantes de Nuevo León, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, volvió a demostrar su dominio en clavados, al ganar la medalla de oro en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Olvera y Celaya lograron una puntuación de 419.34 unidades, con la que, los medallistas olímpicos, aseguraron el primer lugar y entregaron a México una nueva presea dorada en la disciplina.

Esta medalla fue la más trabajada, pues tuvieron un problema en el quinto clavado, cuando Osmar no realizó una buena ejecución y pidió repetirla alegando que había tenido una obstrucción, pero los jueces no lo concedieron.

Aun así, pese a dejarse puntos por esta decisión, lograron una última ejecución que rozó la perfección y lograron superar sus competidores. La batalla nuevamente fue con los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales, quienes se quedaron con la plata con una puntuación de 414,99 puntos.