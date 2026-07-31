¡Confirmado! Estos son los partidos de la Selección Mexicana para septiembre, octubre y noviembre del 2026

TELEDIARIO

La Selección Mexicana ya conoce el camino que recorrerá en las próximas Fechas FIFA.

Después de concluir su participación en la Copa del Mundo de 2026, el combinado nacional volverá a la actividad con una serie de compromisos que marcarán el inicio de un nuevo ciclo.

Los siguientes meses serán fundamentales para comenzar a definir la base del equipo que buscará competir rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Por ello, la Federación Mexicana de Futbol ya dejó listo el calendario de encuentros que afrontará el ‘Tricolor’ entre septiembre y noviembre.

La gira incluirá enfrentamientos internacionales que servirán para medir el nivel del equipo ante selecciones de gran tradición, además de un compromiso oficial que volverá a llevar a México a jugar frente a su afición.

Más allá de los rivales, estos partidos representarán el comienzo de una nueva historia para la Selección Mexicana y el primer paso de un proyecto que buscará consolidarse en los próximos años.

Rafael Márquez tendrá su debut como director técnico del ‘Tri’

Uno de los principales atractivos de esta gira será el estreno de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El histórico capitán del Tricolor vivirá sus primeros encuentros al frente del equipo nacional después de asumir el cargo tras el Mundial de 2026, iniciando oficialmente el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Los compromisos de septiembre y octubre servirán para que el nuevo estratega comience a implementar su idea futbolística, mientras que en noviembre afrontará su primer partido oficial dentro de la Concacaf Nations League.

¿Cuáles serán los próximos partidos de la Selección Mexicana?

La agenda del ‘Tricolor’ quedó conformada de la siguiente manera:

26 de septiembre: México vs Colombia (Baltimore, Maryland)

29 de septiembre: México vs Perú (Harrison, Nueva Jersey)

6 de octubre: México vs Chile (Los Ángeles, California)

Además, durante la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana disputará un partido oficial de la Concacaf Nations League en territorio mexicano, aunque tanto el rival como la sede serán anunciados una vez concluya la actividad de septiembre y octubre.

Con estos encuentros, el Tricolor pondrá en marcha un nuevo proceso con la mira puesta en el Mundial 2030.

Los partidos de preparación permitirán evaluar el funcionamiento del equipo bajo el mando de Rafael Márquez, mientras que el compromiso oficial de noviembre marcará el primer reto competitivo de esta nueva etapa.