Stefany Cuadrado conquista el oro en velocidad del ciclismo de pista de Santo Domingo 2026

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La corredora colombiana confirma su enorme talento en el ciclismo de pista y suma un nuevo título a su palmarés.

La delegación colombiana sigue celebrando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo gracias a la destacada actuación de Stefany Cuadrado, quien se quedó con la medalla de oro en la prueba de velocidad femenina del ciclismo de pista. La joven corredora ratificó su condición de una de las grandes promesas del deporte nacional.

Dominio absoluto en la final

La abanderada de Colombia mostró toda su calidad sobre el velódromo al imponerse en los dos heats de la final, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar y subir a lo más alto del podio. Su rendimiento fue contundente de principio a fin, sin darle opciones a su rival, Daniela Gaxiola de México, que se quedó con la medalla de plata.

Un nuevo título para una carrera en ascenso

Este oro representa una nueva conquista para Stefany Cuadrado, quien continúa sumando éxitos a una carrera que, pese a su juventud, ya está llena de importantes logros. La velocista sigue consolidándose como una de las principales cartas del ciclismo de pista colombiano en el panorama internacional.

La medalla dorada también fortalece la actuación de Colombia en Santo Domingo y confirma el buen momento que atraviesa el ciclismo nacional, una disciplina que continúa aportando preseas en las competencias del ciclo olímpico.