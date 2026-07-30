Alejandra Valencia lidera día de ensueño para los arqueros mexicanos en Santo Domingo 2026

LA JORNADA

La vida de Alejandra Valencia transita entre dos arcos: el deportivo y el del violín. Aunque parecen muy distintos, ambos mundos requie-ren de lo mismo: disciplina, sensibilidad y una conexión con el arco que sostiene entre sus manos.

El primero le ha permitido encumbrarse como una de las más grandes atletas mexicanas, con dos bronces olímpicos (Tokio 2020 y París 2024) y tres campeonatos panamericanos (Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023), entre otros triunfos en competencias internacionales; mientras el segundo, hacer sonar un instrumento que aprendió de forma autodidacta y el cual le ha brindado la tranqui-lidad necesaria en esos momentos de estrés o presión, según ha dicho, como cuando termina de entrenar o estudiaba la licenciatura en diseño gráfico.

Así, inmersa en esa dualidad, la atleta nacida hace 31 años –17 de octubre de 1994– en Hermosillo, Sonora, cumplió el objetivo que se había planteado para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: refrendar los tres oros conseguidos en la justas realizadas en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Con ello, alcanzó 10 preseas áureas en las cinco participaciones que ha tenido en esta competencia regional desde Mayagüez 2010; la primera fue en Veracruz 2014.

México tuvo ayer un día de ensueño en el tiro con arco recurvo como parte de la quinta jornada de actividades de la 25 edición de la justa que tiene lugar en el país caribeño.

Los representantes nacionales demostraron su hegemonía en esta especialidad –seguidos por los de Colombia– al cosechar cinco preseas: tres de oro, una de plata y otra más de bronce.

Las rondas finales se desarrollaron durante la mañana en el Parque del Este Sports Complex, con viento mínimo de seis kilómetros por hora, una humedad que superó el 90 por ciento y una temperatura que alcanzó 29 grados en el transcurso de la competencia.

En una final netamente mexicana dentro de la prueba individual femenil, Valencia se colgó la presea de oro al derrotar a Ana Paula Vázquez por 6-2, completando así el 1-2 mexicano en el podio. El bronce fue para la colombiana Ana María Rendón, quien venció a la mexicana Ángela Ruiz en un cerrado duelo.

Las dos primeras arqueras tricolores ya habían obtenido el sábado pasado la presea áurea en la modalidad de equipo femenil junto con la propia Ángela Ruiz, el mismo tridente que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Clasificada en el séptimo puesto del ranking mundial, Valencia, finalmente, se alzó con su tercera medalla áurea en la justa al imponerse con autoridad a la dupla colombiana de Ana María Rendón y Santiago Arcila en la categoría de equipo mixto, en la cual participó al lado de Matías Grande.

La pareja nacional dominó de principio a fin y cerró el último set con cuatro tiros perfectos de 10, refrendando el logro obtenido en San Salvador 2023. El bronce fue para la dupla cubana de Larissa Pagán y Hugo Franco, quienes se impusieron a los panameños Gisela Cowan y Liborio Saavedra.

En la rama individual varonil, Grande, de 22 años, hizo valer su condición de tercero en la clasificación del orbe y se consolidó como el mejor arquero de la región al obtener el oro tras derrotar en una emocionante final al colombiano Jorge Enríquez por 6-4, en un duelo que se definió en el quinto set.

En esa misma categoría, el mexicano Raúl Rodríguez se alzó con el bronce al vencer al cubano Hugo Franco en un cardiaco enfrentamiento que se definió en un shoot-off (tiro de desempate), luego de mantenerse igualados hasta el quinto set. El arquero mexicano clavó un 10 sobre la diana contra un 9 del isleño.