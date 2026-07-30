La SEP ordena cierre de escuelas militarizadas en el país antes del 31 de agosto

LA JORNADA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a todas las autoridades estatales del sector en el país que para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad militarizada, castrense o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

La dependencia destacó que con base en las facultades constitucionales y la Ley General de Educación, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo solicitó a las secretarías de Educación estatales realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios (RVOE) que se hayan emitido en sus respectivas entidades.

En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo el citado tipo de denominaciones o modalidades, “procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva”.

Asimismo, tendrá que ordenarse la entrega inmediata de la documentación escolar a estudiantado que pudiera verse afectado, incluidos los certificados totales o parciales y cualquier otro documento que obre en poder de los planteles, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria y facilitar su incorporación a otra alternativa educativa.

En caso de que existan pagos efectuados por servicios pendientes de devengar, como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por las escuelas.

“Formación exclusiva de la Defensa”

La dependencia federal subrayó que la prestación de servicios bajo denominaciones o modalidades de carácter militar “resulta incompatible con los fines y principios” del Sistema Educativo Nacional toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, dio a conocer que la dependencia notificó desde el lunes a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla que comience el proceso administrativo correspondiente para suspender las actividades de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en la capital de la entidad.