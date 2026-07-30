Jueves soleado en Puebla capital: SMN

Poca probabilidad de lluvia

María Tenahua

El Servicio Meteorológico Nacional señaló en la capital poblana un 25 por ciento de probabilidad de lluvia, con acumulación estimada de cinco milímetros y la mayor parte del día totalmente soleado.

Con una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 13 grados y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.