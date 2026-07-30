Jueves soleado en Puebla capital: SMN

- Poca probabilidad de lluvia
María Tenahua
El Servicio Meteorológico Nacional señaló en la capital poblana un 25 por ciento de probabilidad de lluvia, con acumulación estimada de cinco milímetros y la mayor parte del día totalmente soleado.
Con una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 13 grados y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.
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