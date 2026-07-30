¿Y la Guardia Nacional?: Robaron a mano armada dos camionetas en la autopista México Tuxpan

Abelardo Domínguez
En las últimas 24 horas se han denunciado robos de dos camionetas sobre la autopista México-Tuxpan, en la zona de El Tejocotal, en la entrada a Naupan.
El primer vehículo es una Ford 350 Super Duty, Modelo 2000, con número de placas GU4640A hurtado cerca de la caseta de cobro antes de llegar al puente Texcapa 1.
La segunda unidad es camioneta tipo tres y media toneladas, de modelo reciente color blanco, el robo se dio cerca de la comunidad de Montemar.
Una vez más la Guardia Nacional Carreteras brilló por su ausencia en uno de los puntos más peligrosos del corredor México – Tuxpan.
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