“México exporta más aguacate, pero gana menos”: reporte «aguacate: PANORAMA

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Durante las primeras semanas del Mundial 2026, las ventas de aguacate mexicano en Estados Unidos crecieron 6%, confirmando una demanda sólida para el principal mercado de exportación.

A pesar del mayor volumen exportado, el valor de las exportaciones cayó 22% durante el primer trimestre de 2026 y cerca de 29% en abril, afectado por la caída de los precios internacionales y la apreciación del peso.

Solo Michoacán y Jalisco cuentan con autorización sanitaria para exportar aguacate a Estados Unidos, mientras nuevas exigencias ambientales, laborales y regulatorias redefinen la competitividad del sector.

Mantener el liderazgo mundial dependerá cada vez más de invertir en productividad, certificaciones, logística, diversificación de mercados y acceso oportuno a financiamiento.

El reporte aguacate: PANORAMA de MUNDI es un análisis integral de producción, consumo, precios, riesgos y perspectivas de la industria del aguacate. Disponible sin costo para productores, empacadores, exportadores, asociaciones y líderes del sector agroindustrial.

En el marco del “Día Internacional del Aguacate”, que se conmemora cada 31 de julio, MUNDI, compañía de servicios financieros especializado en comercio internacional, presentó la actualización de su reporte especializado aguacate: PANORAMA, la cual confirma que México mantiene el liderazgo mundial en producción y exportación del fruto, pero atraviesa un cambio de ciclo para la industria: mientras el volumen exportado continúa creciendo y la demanda en Estados Unidos alcanzó niveles récord impulsada por la Copa Mundial 2026, la rentabilidad de los exportadores está bajo una presión creciente.

Se estima que México producirá alrededor de 2.8 millones de toneladas de aguacate durante 2026, un crecimiento anual de 3%, mientras que las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzarán un máximo histórico de 1.25 millones de toneladas. Incluso, durante las primeras semanas del Mundial 2026, las ventas crecieron 6%, reflejando una demanda que se fortalece en el principal mercado de destino, según el propio reporte aguacate: PANORAMA de MUNDI.

Sin embargo, el mayor dinamismo comercial no se tradujo en mayores ingresos. El valor de las exportaciones mexicanas disminuyó 22% durante el primer trimestre del año y cerca de 29% en abril, debido a la combinación de una fuerte caída en los precios internacionales y la apreciación del peso frente al dólar.

El precio mayorista del aguacate Hass de calibre grande en Estados Unidos descendió hasta 1 dólar por libra durante abril de este año, alrededor de una tercera parte del nivel registrado en 2025, como consecuencia de una sobreoferta internacional favorecida por una cosecha excepcional. Aunque los precios comenzaron a recuperarse hacia finales de mayo ante expectativas de menor disponibilidad, la volatilidad evidenció la creciente sensibilidad del mercado. A ello se sumó la apreciación del peso, que pasó de alrededor de $18 a $17.50 pesos por dólar, reduciendo aún más los ingresos en moneda nacional para productores y exportadores.

“El aguacate mexicano enfrenta una paradoja: nunca había exportado tanto y nunca había ganado tan poco por hacerlo. Eso no es una crisis de demanda, es una señal de que el sector necesita dar el siguiente paso: más valor agregado, más diversificación de mercados y usar más herramientas financieras que permitan a los exportadores navegar la volatilidad sin comprometer su operación”, señala Martin Pustilnick, cofundador y Chief Executive Officer (CEO) de MUNDI.

La actualización del reporte aguacate: PANORAMA también advierte que la producción récord de este año podría no repetirse. Aunque se estima una cosecha de 2.8 millones de toneladas, alrededor del 65% de los huertos aguacateros mexicanos continúa dependiendo de la lluvia estacional, por lo que un posible fenómeno de El Niño durante la segunda mitad de 2026 podría afectar el calibre y rendimiento de la siguiente cosecha. Asimismo, la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la revisión de más de 536 mil concesiones podrían modificar las condiciones para la expansión del cultivo en los próximos años.

A estos factores se suma un entorno comercial más exigente. Únicamente Michoacán y Jalisco cuentan con autorización sanitaria para exportar aguacate a Estados Unidos, mientras competidores como Perú, Colombia y Chile continúan ganando participación en el mercado norteamericano. Durante mayo, la participación mexicana en el abastecimiento de Estados Unidos descendió temporalmente de niveles cercanos al 85-90% hasta alrededor del 70%, reflejando una competencia internacional cada vez más intensa.

En paralelo, el sector enfrenta nuevas condiciones regulatorias, entre ellas los requisitos de exportaciones libres de deforestación, nuevas certificaciones laborales, mayores exigencias de trazabilidad y la revisión del T-MEC, elementos que están redefiniendo las condiciones de acceso a los mercados internacionales.

El aguacate: PANORAMA señala que el acceso a financiamiento adquiere un papel cada vez más estratégico para las empresas exportadoras. La necesidad de invertir en productividad, certificaciones ambientales y laborales, tecnología, trazabilidad, infraestructura logística y diversificación de mercados implica mayores requerimientos de capital de trabajo en un entorno caracterizado por la volatilidad de precios y mayores exigencias regulatorias.

“El liderazgo internacional del aguacate mexicano dependerá cada vez menos del crecimiento en volumen y más de la capacidad del sector para generar mayor valor agregado, gestionar riesgos e invertir oportunamente en productividad, innovación y apertura de nuevos mercados. El financiamiento especializado será la herramienta que hará posible la inversión para aumentar todas esas capacidades sin que la volatilidad de precios decida por los productores, los comercializadores y los exportadores”, finaliza Pustilnick.

El reporte aguacate: PANORAMA de MUNDI es un análisis integral de producción, consumo, precios, riesgos y perspectivas de la industria del aguacate y está disponible para productores, empacadores, exportadores, asociaciones y líderes del sector agroindustrial en www.mundi.to/aguacate; analiza factores que están redefiniendo la competitividad del sector: desde la dinámica de precios y el entorno regulatorio hasta las oportunidades de diversificación en un mercado internacional cada vez más exigente.

MUNDI es una compañía del sector tecnológico-financiero que impulsa empresas en México a escalar sus negocios de exportación con servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores.

MUNDI ha colaborado con casi 600 empresas para facilitar transacciones desde México a más de 50 países por más de $2,500 millones de dólares en sus 6 años de operación. Cuenta con el respaldo de Inversores y Aliados de categoría mundial: USV, Haymaker Ventures, FJ Labs, GMO, upper 90 y Base 10, así como J.P. Morgan y svb (a division of First Citizens), además de Allianz y Coface.