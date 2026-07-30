Video: Ciudadanos, no la policía municipal, atrapan a presunto ratero y recuperan celulares y computadora

Desde Puebla

Un hombre fue retenido por ciudadanos luego de que, presuntamente, despojara de sus pertenencias a varias mujeres en la 31 Poniente y 16 de Septiembre colonia El Carmen Huexotitla, Puebla capital.

Las víctimas recuperaron sus celulares y una laptop gracias a la intervención de personas que presenciaron los hechos.

El sujeto despues fue entregado a las autoridades para deteminar su situación legal.