Video: Ciudadanos, no la policía municipal, atrapan a presunto ratero y recuperan celulares y computadora

Desde Puebla
Un hombre fue retenido por ciudadanos luego de que, presuntamente, despojara de sus pertenencias a varias mujeres en la 31 Poniente y 16 de Septiembre colonia El Carmen Huexotitla, Puebla capital.
Las víctimas recuperaron sus celulares y una laptop gracias a la intervención de personas que presenciaron los hechos.
El sujeto despues fue entregado a las autoridades para deteminar su situación legal.
You may also like
-
Jueves soleado en Puebla capital: SMN
-
¿Y la Guardia Nacional?: Robaron a mano armada dos camionetas en la autopista México Tuxpan
-
“México exporta más aguacate, pero gana menos”: reporte «aguacate: PANORAMA
-
Arrancan obras para la instalación de estaciones del Cablebús en Puebla
-
Rescatan en Chalchicomula de Sesma a perros que cayeron a un barranco