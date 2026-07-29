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Rescatan en Chalchicomula de Sesma a perros que cayeron a un barranco

By Roberto Desachy / 29 julio, 2026

Erika Méndez

Personal de la coordinación estatal de Protección Civil rescató a cinco perros, que cayeron a un barranco de 20 metros de profundidad en Chalchicomula de Sesma.

En conjunto con bomberos del municipio, los rescatistas montaron un sistema de anclaje para la extracción segura de los ejemplares.

Ninguno de los canes presentó lesiones, todos fueron rescatados y retirados del lugar.

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