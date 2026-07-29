Relleno sanitario de Chiltepeque tendrá más vida útil: Rodrigo Durán

María Tenahua

El presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Rodrigo Durán Herrera, informó que el relleno sanitario de Chiltepeque tendrá más años de vida útil, porque la empresa RESA colocó una membrana en una de las celdas.

Señaló que la última información con que cuenta es que la empresa está cumpliendo con las medidas de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), para que nuevamente opere al cien por ciento tras su clausura.

“La empresa colocó esta membrana para más años de vida y ya estaban concluyendo esto, es la última información con que contamos, estamos atentos a su avance”, enfatizó.

El pasado 13 de mayo la dependencia federal clausuró de manera parcial el relleno sanitario, porque los líquidos de la basura estaban escurriendo y causando graves problemas de salud a los vecinos.