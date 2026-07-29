Bitácora de futuro: Fábrica de imaginación y sueños

Autor Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú)

La bondad nunca ha sido un error, conforme el tiempo tiene sus privilegios sanos, es empatía pura, y nace del deseo real de ayudar y hacer el bien sin buscar nada a cambio, no es debilidad es ser amable, y requiere valor en el significado de no permitir que otros abusen de la generosidad, incluso, implica cuidar de uno mismo y poner límites sanos mientras se ayuda a los demás.

Es tiempo de poner el pie sobre el camino donde se ciernen nubes de fastidio, indisposiciones, cólera, odio, envidia, hipocresía, maldades de todo tipo, que a veces no se sabe de donde proviene, pero conforme el tiempo queda al descubierto, y desafortunadamente la ira cae sobre el pan de cada día, lo cual es injusto ante la luz de la intemperie del estado de necesidad. A veces perder salva. Acabas de pasar la prueba ¿cuál?, la de la humildad.

De tal suerte, en la fábrica de los sueños formamos nuestros sueños para el despertar de la esperanza que no tiene fin. Entonces, bajo el sol que nos abrasa y con algo de retraso del tiempo, y habiendo atravesado la sede del sueño un estruendoso trueno al filo de la media noche interrumpió con violencia la paz de la mente, como una actividad eléctrica única, y se considera verdadera fábrica de los sueños como una fidedigna esperanza, que jamás se termina, qué espíritus estaremos viendo.

Por evidente falta y no por culpa estaban condenados a vivir con la esperanza, aunque también es vida vivible; Es un ritmo fragmentado busca que funcione como un destello conceptual o una imagen visual en la mente del lector, desde lo imaginario que puede llegar a ser realidad de realidades.

Incluso, no hay que molestarse por el psicorumbo, pues, puede oír gran (des) dolor (es) al oír y observar esto, aunque se reconocían entre ellos en alto valor, que triunfa el error para afianzarse desesperanza, aunque atravesarán espesa montaña de sus fantasmas atormentadores por la muchedumbre compacta, aunque se viese la honra de todo arte, era lógico que fuese así, pues un enjambre merodeando el futuro.

Empero, no menos importante, era o es tomar nota del modo de actuar, de las conversaciones, gestos, en la obra del mundo, no es de extrañar por los caracteres que suele olvidarse, o lo que no se considera, por las inmensas sombras, donde se manifiestan los rostros desafiando la más penosa de las situaciones que las escribiera por el peso de la traición y, por los cánones implícitos de las artes, han empobrecido esa visión del mundo para acomodarla a sus intereses, pretendiendo hacer más claros sus voces y conceptos en un coloquio de páginas y páginas de Regente (a) sobre los que ciernen la sombra de la marginación.

En consecuencia, muchísimos creerán o entenderán que es desafinación, sin embargo, las diferencias son las premisas que unen o separan en su lugar al cultísimo de la pobreza. Parecieran palabras polémicas pero no, es más bien parecer preconiza una diferencia condicionante quizá a la creación no divina, sino de otro novo tipo, como un instrumento tosco que no se ajusta a las exigencias del mundo, entonces viene la otra parte, la afinación lingüística hasta hacer expresar lo que se quería.

Y aunque se nota están demasiado ansiosos, eso presuntamente puede ser perjudicial, o no, depende, es posible se tenga razón de verdad. Mejor arrancar esa página e ir a la siguiente como saltar una valla, aunque las palabras ya habían denunciado, efectivamente se escuchó parte de la conversación, eso no interesaba, ahora era un problema a voces.

Era una proposición, además de alejarse permanecieron unos instantes sacudiéndose los hombros parecido al de los animales cuando salen del agua. No era aventura, ha iniciado el pensar en aquel gesto innecesario como malgastar una mísera moneda lastimera. Es posible alcance a toda prisa el camino que permita renovar meditando sobre el futuro que es el único tiempo que existe, pues el pasado, presente pasan en millonésimas de segundos y vamos hacia el futuro, o mejor dicho estamos todos dentro del tiempo en tiempos futuros.

Es decir, realísticamente, un cielo, refugio, paraíso, esclavitud, vida, muerte que es vida y muchísimas cosas más, pero sabes, es muy bueno. Me gusta, ha sido bastante divertido. El resto se los dejo a sus cavilaciones como un parecer de volver a la vida renovada, para construir un significado propio, y se logre razonar con certeza. Así es este mundo de hoy y de todos los tiempos. Es tiempo.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintisiete (27) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; Estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, Columnista Internacional! y Nicaragüense.