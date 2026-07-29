Arrancan obras para la instalación de estaciones del Cablebús en Puebla

Erika Méndez

El gobierno de Puebla arrancó las obras para la instalación de estaciones del Cablebús en Puebla, las cuales cuentan con la Licencia de Construcción para Obras Menores emitida por la autoridad competente.

A través de una nota informativa, la administración estatal indicó que actualmente las labores se llevan a cabo en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) y en la Unidad Deportiva.

Estas consisten en el trazo, nivelación, demoliciones y excavaciones indispensables para la preparación del sitio.