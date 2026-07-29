SEP ordena suspender academia militarizada en Puebla; no iniciará ciclo escolar 2026-2027

LA JORNADA

Aunque la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), ubicada en la ciudad de Puebla, continúa operando durante el receso escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal advirtió que el plantel no iniciará el ciclo escolar 2026-2027, al considerar que el modelo de “educación militarizada” carece de sustento legal en el país.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, informó que la dependencia ya notificó a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente y suspenda las actividades de la institución antes del regreso a clases.

“El lunes notificamos formalmente a la autoridad educativa estatal para que inicie el procedimiento. Esta institución no puede continuar prestando el servicio educativo bajo esa modalidad”, señaló el funcionario en entrevista.

Flores Pacheco explicó que la SEP realizó una revisión en coordinación con la 25 Zona Militar y confirmó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza no cuenta con autorización para operar bajo un esquema de educación castrense.

“No existe en México una modalidad educativa militarizada autorizada. Ni la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan este tipo de instituciones”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la Constitución y la Ley General de Educación no contemplan la prestación del servicio educativo bajo modalidades militares, castrenses o análogas.

“Está absolutamente prohibido ofrecer el servicio educativo bajo la denominación de militarizada, militar, castrense o cualquier otra similar”, enfatizó.

Indicó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza es el único plantel detectado en Puebla que se promociona públicamente bajo ese modelo educativo.

Respecto a los estudiantes, Flores Pacheco aseguró que la SEP garantizará la continuidad de sus estudios y la validez de los grados previamente cursados.

“Los alumnos no perderán sus estudios. Serán reubicados en otras instituciones y la escuela tiene la obligación de entregar toda su documentación académica”, explicó.

Añadió que, en caso de que madres y padres de familia hayan realizado pagos de inscripción o colegiaturas correspondientes al próximo ciclo escolar, la institución deberá devolver esos recursos.

“Si cobraron por un servicio que ya no podrán prestar, están obligados a rembolsar ese dinero”, puntualizó.

La revisión de escuelas militarizadas forma parte de una estrategia nacional impulsada por la SEP tras la muerte de la menor Dafne Zapata durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades federales, ese caso evidenció la existencia de planteles que, bajo esquemas de disciplina castrense, incurrieron en prácticas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Aunque la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza permanece abierta y continúa promoviendo inscripciones, la SEP sostuvo que el procedimiento deberá resolverse durante el periodo vacacional para impedir que el plantel inicie actividades en el ciclo escolar 2026-2027.

Fuentes cercanas a la institución han señalado que analizan promover un juicio de amparo para intentar evitar la suspensión de actividades. Mientras tanto, corresponderá a la Secretaría de Educación del Estado ejecutar el procedimiento administrativo, respetando el debido proceso establecido en la legislación