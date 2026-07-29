México asegura su lugar en la gran Final del Bocuse D’or 2027

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Gerardo Rivera, chef corporativo de Posadas y referente de la gastronomía mexicana, participó como jurado en la selección continental realizada en Nueva Orleans

México obtuvo uno de los cinco lugares disponibles para representar al continente americano en la gran final del Bocuse d’Or, que se celebrará en enero de 2027 en Lyon, Francia.

Con más de 38 años de trayectoria, el chef Gerardo Rivera ha representado a México como competidor y jurado en algunos de los escenarios culinarios más importantes del mundo.

México reafirmó su lugar entre las grandes potencias gastronómicas del continente al obtener uno de los cinco pases para participar en la gran final del Bocuse d’Or 2027, considerado uno de los certámenes de alta cocina más importantes y exigentes del mundo.

Durante la selección Bocuse d’Or Americas 2026, celebrada en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans, la delegación mexicana compitió frente a representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

La selección nacional, integrada por el chef candidato Raúl Soto, el commis Jorge Alejandro Salas Pereyra y el coach Édgar Román, consiguió su clasificación a la final mundial, que tendrá lugar los días 24 y 25 de enero de 2027 en Lyon, Francia, en el marco de Sirha Lyon.

México recibió también el premio especial por el tema en plato, una distinción que reconoce la creatividad, la identidad gastronómica, el dominio técnico y la calidad de las presentaciones realizadas durante la competencia. El resultado confirma la capacidad de la cocina mexicana para dialogar con las técnicas de la alta gastronomía internacional sin perder el vínculo con sus ingredientes, tradiciones y expresiones culturales.

Como parte de esta edición, Gerardo Rivera, chef corporativo de Posadas, participó como jurado, sumando su experiencia y conocimiento a la evaluación de una competencia que exige precisión, creatividad, organización, dominio técnico y una gran capacidad de respuesta bajo presión.

“Que México haya asegurado nuevamente su lugar en la final mundial es motivo de enorme orgullo. Este resultado es reflejo de la disciplina, el talento y la preparación de una nueva generación de cocineros que está llevando nuestra gastronomía a los escenarios más importantes del mundo. Creo profundamente en el poder de la cocina mexicana para generar identidad, conectar culturas y ofrecer experiencias memorables”, señaló Gerardo Rivera.

Con más de 38 años de experiencia profesional, Gerardo Rivera es una de las figuras más respetadas de la gastronomía mexicana y ha construido una trayectoria basada en la excelencia, la formación de talento y la innovación. Desde hace más de dos décadas forma parte de Posadas, donde encabeza la estrategia gastronómica de la compañía y supervisa la operación de los centros de consumo de Posadas, además de los servicios de banquetes, alimentos y bebidas, servicio a habitaciones y conceptos culinarios especiales presentes en las distintas marcas del grupo.

Rivera mantiene además una relación histórica con el Bocuse d’Or. En 1999 representó a México en la final mundial celebrada en Lyon, donde obtuvo el noveno lugar, uno de los mejores resultados alcanzados por el país en la historia del certamen.

A lo largo de su carrera ha representado a México en encuentros gastronómicos internacionales y ha participado como juez en competencias culinarias en países como Francia, Uruguay y Chile.

Es miembro de la Académie Culinaire de France, de Maestros Cocineros de México y presidente honorario de Club Vatel México. Entre sus reconocimientos se encuentran la distinción como Chevalier de la Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de France y su nombramiento como Chef del Año 2020 por Club Vatel México.

La participación de Gerardo Rivera en el Bocuse d’Or Americas 2026 refleja el compromiso de Posadas con el desarrollo y la proyección del talento culinario nacional. A través de sus hoteles, restaurantes y experiencias gastronómicas, la compañía impulsa una propuesta que combina ingredientes locales, técnicas contemporáneas, identidad regional y altos estándares de servicio.

Asimismo, Posadas promueve la formación continua de sus equipos de cocina y la transmisión de conocimientos entre generaciones, como parte de una estrategia que busca fortalecer la profesionalización del sector y mantener a la gastronomía como uno de los principales diferenciadores de la hospitalidad mexicana.

En la edición continental, Estados Unidos obtuvo el primer lugar, seguido por Canadá y Colombia. México y Argentina completaron los cinco países clasificados que representarán a América en la final de Lyon. México fue distinguido con el premio especial por el tema en plato, mientras que Chile recibió el reconocimiento correspondiente al tema en bandeja.