“KPaz” es el nuevo sencillo de Trex

Fusionaron su talento con Moncho Chavea, Balbi El Chamaco, Fofo Rap y Ruk-O.

Es la primera vez que el exitoso grupo mexicano

Por Mino D’Blanc

“KPaz” es el nuevo sencillo Trex, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En esta canción que combina de la manera más perfectible los ritmos latinos, urbano y el flow urbano, reúnen por primera vez al exitoso grupo mexicano con artistas de Chile, Venezuela y España, con lo que muestran que el crecimiento artístico de Trex es con gran proyección internacional.

Tras conquistar las redes sociales con una propuesta que ha llevado a la cumbia a una nueva generación, sin perder en ningún momento su fuerza e importancia multigeneracional, Trex fusionó su talento en “KPaz” con Moncho Chavea, Balbi El Chamaco, Fofo Rap y Ruk-O, logrando una mezcla no solo de estilos, sino también de culturas y sonidos con la que rompe fronteras y demuestra que la música no entiende de nacionalidades.

La letra de “KPaz” habla sobre el arrepentimiento, las segundas oportunidades y la posibilidad de cambiar por amor, sin perder la esencia festiva que caracteriza a todos los artistas involucrados. Es una historia donde la nostalgia y el deseo de reconciliación se convierten en una canción hecha para bailar. La pregunta constante de todo el tema es ¿KPaz de superarlo o KPaz no? y que obviamente resume el conflicto emocional que inspira esta colaboración.

“KPaz” es autoría de Ramón Velazco Jiménez, Patricio Oñate Herrera, Jesús Alexander Oliveros Azocar y Felipe Romano Alvarado. Moncho Chavea y Díselo Pala estuvieron a cargo de la producción de la canción, la mezcla y masterización fueron realizadas por Eugenio Montaño Gómez.

En relación a esta colaboración, Moncho Chavea discernió: “el unir talentos y fuerza en conjunto, hicieron de esta canción una colaboración bastante agradable, y recuerda que por amor también se cambia”.

Fofo Rap destacó la importancia de representar a su país en este proyecto internacional, por lo que puntualizó: “es una gran oportunidad como artista venezolano el poder crear música que rompa fronteras; llevar y compartir mi cultura es lo que más me emociona”.

Babi El Chamako aseveró: “esperamos que el público pueda conectar de la mejor manera con esta canción, la sientan, la vivan y esté dentro de sus playlists”.

De Trex hablaron los tres integrantes. Romano explicó: “esta canción mezcla la cumbia con el sabor de México, Chile y España, con una letra que habla sobre la posibilidad de cambiar tu estilo de vida por amor, con un tono fiestero y bailable”. Mauricio agregó: “estoy muy emocionado de poder colaborar con estos grandes artistas y, sobre todo, fusionar su estilo con el nuestro” y Moisés dijo: “esta colaboración es algo muy especial para nosotros. Es la primera vez que trabajamos con artistas de España. Hay muy buena vibra y esperamos que sea algo que le guste a nuestros oyentes. Es algo original y fresco”.

Por su parte, Ruk-O discernió sentirse muy agradecido con la invitación, a lo que argumentó: “la vibra de la canción define fiesta y pensar un poquito en amor”.