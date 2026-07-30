¡Escándalo! Argentina queda bajo investigación de la FIFA; AFA y varios jugadores enfrentan posibles sanciones

PUBLIMETRO

La FIFA abrió oficialmente un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diversos incidentes registrados durante la Copa del Mundo de 2026, una investigación que también involucra a varios futbolistas argentinos y al español Gavi tras los altercados ocurridos al finalizar la gran final disputada entre Argentina y España.

De acuerdo con la documentación del organismo rector del futbol mundial, la AFA enfrenta diversos cargos relacionados con posibles violaciones al Código Disciplinario de la FIFA, mientras que varios integrantes de la selección albiceleste deberán responder de manera individual por su presunta participación en conductas antideportivas y agresiones.

Los cargos que enfrenta la AFA

Entre las acusaciones contra la Asociación del Fútbol Argentino destaca el supuesto uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter no deportivo, luego de que jugadores argentinos exhibieran una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” tras la semifinal frente a Inglaterra.

Los cargos individuales son los siguientes:

Nahuel Molina: dos cargos por agresión (uno consumado y otro intentado), además de un cargo por comportamiento antideportivo.

Leandro Paredes: tres cargos por agresión.

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino: un cargo por agresión.

Thiago Almada: un cargo por comportamiento antideportivo.

Gavi, seleccionado español: un cargo por comportamiento antideportivo.

FIFA analizará las defensas antes de emitir un castigo

El organismo aclaró que el procedimiento disciplinario aún no concluye y que todos los involucrados ya tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos antes de que se emita una resolución definitiva.

Por ahora, la FIFA no ha anunciado sanciones ni fechas para conocer el fallo, por lo que será el Comité Disciplinario el encargado de valorar las pruebas, los informes arbitrales y las defensas presentadas para determinar si existen castigos contra la AFA, los futbolistas o integrantes de los cuerpos técnicos.

En consecuencia, Argentina permanece bajo investigación y será en las próximas semanas cuando la FIFA comunique si aplica multas, suspensiones u otras medidas contempladas en su Código Disciplinario.