México domina los Centroamericanos con 126 medallas tras cuatro jornadas

LA JORNADA

La delegación nacional tuvo su mejor día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo al alcanzar las 126 medallas totales tras cuatro jornadas.

Con una actuación perfecta de la gimnasia rítmica, que cosechó los seis oros en disputa, México consiguió ayer 22 títulos regionales para mantenerse a la cabeza de la clasificación centrocaribeña con 49 metales dorados, 45 de plata y 32 de bronce.

La distancia entre México y Colombia, segundo lugar de la clasificación, es abismal con una ventaja de más de 40 medallas de la delegación nacional que aún espera la actuación de sus figuras internacionales en disciplinas como los clavados, el atletismo y la natación artística.

Entre las medallas más destacadas de la jornada destacan el oro de la campeona mundial en ciclismo Yareli Acevedo quien se llevó el título en la prueba de omnium.

Paulo Strehlke se impuso en los mil 500 libres con un tiempo de 15:03.87 segundos, lo que representó un nuevo récord centroamericano y su tercer oro luego de los dos conseguidos en aguas abiertas.

En el primer día de actividades de la natación, México cosechó tres oros al dominar las pruebas de relevos varonil 4×200 donde los nadadores lograron un nuevo récord regional (7:15.9 minutos), relevo femenil 4×200 y 100 metros pecho con Melissa Rodríguez.

México logró el 1-2 en la final de tricks varonil, gracias a la actuación de los esquiadores morelenses Patricio y Nelson Font. El jalisciense Carlos Lamadrid Hernández ganó la insignia de bronce en slalom varonil,

Carlos Sansores cerró la cosecha de medallas para el taekwondo con un oro en la categoría de más de 87 kilogramos. Saraí González se llevó el bronce en +73.

En tenis Julia García logró en oro en individual y bronce en dobles junto con Ana Sofía Sánchez.

La gimnasia de trampolín obtuvo dos oros con Donovan Guerra en la modalidad individual y Patricia Núñez y Dafne Navarro en sincronizados femenil. En bádminton, Miriam Rodríguez logró dos oros. El primero con Romina Fregoso en dobles y el segundo con Luis Montoya en mixtos.

México perdió dos títulos en tiro con arco luego de que la campeona mundial Maya Becerra y su compatriota Rodrigo González perdieran la disputa por el oro en arco compuesto ante rivales colombianos.

El segundo lugar del medallero en Santo Domingo lo ocupa Colombia con 84 preseas (31-31-22), mientras que el tercero es para Cuba con 48 medallas ( 15-14-19).