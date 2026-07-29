FGR investiga cena de gala de la FIFA en Castillo de Chapultepec

EL VALLE

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierta una investigación relacionada con la cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio, en el marco de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la dependencia aclaró que, hasta el momento, las diligencias realizadas no han permitido acreditar la existencia de alguna conducta fuera del marco legal.

La indagatoria se originó luego de que un grupo de profesores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentara una denuncia ante el Ministerio Público Federal, en la que solicitaron revisar la legalidad del uso del Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, para la celebración de un evento privado organizado por la FIFA. Los denunciantes argumentaron posibles violaciones a la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La controversia cobró relevancia después de que, mediante una solicitud de transparencia, el INAH reservó información relacionada con el pago efectuado por la FIFA para utilizar el recinto histórico, al señalar que la documentación forma parte de una carpeta de investigación en curso, por lo que su difusión podría afectar el desarrollo de las diligencias.

En respuesta a la polémica, la FGR emitió un comunicado en el que explicó que actuó conforme a sus atribuciones tras recibir la denuncia y realizó diversas investigaciones para esclarecer los hechos. No obstante, puntualizó que, con la información recabada hasta este momento, no existen elementos que permitan establecer la comisión de un delito o alguna conducta al margen de la ley.

El caso surgió semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la FIFA pagó poco más de 1.3 millones de pesos por el uso del Castillo de Chapultepec, al tratarse de un evento de carácter protocolario y de promoción cultural vinculado con la organización del Mundial de 2026. Tanto el Gobierno federal como el INAH sostuvieron previamente que el uso del inmueble se realizó conforme a la normativa vigente y mediante el pago de los derechos correspondientes, además de que se implementaron medidas para proteger el patrimonio histórico durante la celebración del evento.

Aunque la investigación permanece abierta, la FGR reiteró que, con las evidencias disponibles hasta ahora, no ha encontrado indicios que permitan sostener que se incurrió en alguna irregularidad penal, por lo que las diligencias continuarán conforme al procedimiento legal correspondiente.