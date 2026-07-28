Cayó hombre de siete metros en San Francisco Totimehuacan

Erika Méndez
Hombre cayó de siete metros, mientras realizaba limpieza sin medidas de seguridad en San Francisco Totimehuacán.
El sujeto presentó una herida de ocho centímetros y somnolencia; sin embargo, fue estabilizado por SUMA y trasladado para la atención correspondiente.
Debido al percance, autoridades solicitaron a la empresa el Programa Interno de Protección Civil, quienes manifestaron no contar con él y se programó una inspección.
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