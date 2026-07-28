¡Maltratadores crónicos!: Todos los días perros y gatos son atacados en Puebla capital, denuncian

María Tenahua

El director de Protección Animal del ayuntamiento de Puebla, Carlos Galina Rodríguez, informó que reciben al mes alrededor de 40 denuncias por maltrato animal.

Señaló que este delito no se detiene y que todos los días tienen un reporte sobre ciudadanos que violentan a sus mascotas.

En ese sentido, refirió que a los perros se les violenta más y a gatos en menor el porcentaje.

Asimismo, detalló que cuando la persona es consciente de lo que está haciendo, ya se considera maltrato animal; por ello, se canaliza la Fiscalía General del Estado (FGE).