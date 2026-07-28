Video: Sigue rehabilitación en la puerta norte de la Catedral de Puebla 

María Huerta

Sigue rehabilitación de la puerta lateral sobre la 5 Oriente de la Catedral de Puebla, dañada el pasado 24 de enero de 2026.

En esta primera etapa, el trabajo se concentra en devolver la estabilidad estructural del portón, mediante la consolidación de la madera y la reestructuración de sus hojas.

De manera paralela, se aplicaron tratamientos preventivos con productos antixilófagos y retardantes de fuego, para proteger tanto los elementos originales como las nuevas integraciones.

En fases posteriores, se realizará mantenimiento, que incluye la humectación controlada de la madera y tratamientos especializados para recuperar sus propiedades físicas.

Asimismo, se contempla la restauración de chapetones y elementos metálicos mediante procesos de limpieza, estabilización y reintegración de piezas faltantes, incorporando nuevos componentes bajo criterios de compatibilidad y diferenciación.