Muerte natural, no homicidio, lo sucedido en motel de Tehuacán el domingo pasado

Darío, de 50 años y profesor de primaria, el hombre fallecido

Desde Puebla

Identificaron el cuerpo localizado la noche del pasado domingo 26 de julio en una habitación del motel Luxor, en calle 7 Norte, zona de Tehuacán.

Se trató de Darío N, de 50 años, profesor de la primaria Leona Vicario.

De forma extraoficial, la necropsia practicada por médicos legistas determinó como causa de muerte asfixia mecánica secundaria a broncoaspiración por causas naturales de carácter accidental.

Además, la autoridad ministerial precisó que no se encontraron indicios de violencia y que la investigación cierra cualquier línea relacionada con un hecho delictivo de acuerdo a la carpeta de investigación.

Se descartaron versiones que aseguraban que el cuerpo estaba en un charco de sangre y señalaban a un presunto acompañante.