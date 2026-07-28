¡Aviso: Hoy seguirán las lluvias en Puebla capital!

María Tenahua

Este martes, 28 de julio, los capitalinos deben sacar la sombrilla.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo mayormente despejado, pero un pronóstico del 100 por ciento de de lluvia, acumulación estimada de 10 milímetros.

Con emperatura máxima de 23 grados y mínima de 13 grado, vientos de 10 a 20 kilómetros por hora.

La lluvia sería entre las 15:00 y 20:00 horas.