Puebla y Monterrey, únicas ciudades del país que vieron jugar a la ganadora del mundial

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Desde el domingo 19 de este mes, a las 4 de la tarde, los adversarios políticos, personales y hasta familiares del gobernador Alejandro Armenta Mier tienen una razón más para sentirse frustrados y enojados, porque España conquistó su segunda copa del mundial…después de jugar en Puebla su último partido de preparación ante Perú.

El 8 de junio, pocos días antes del comienzo del mundial, la Furia Roja jugó en el estadio Cuauhtémoc contra su similar de Perú, a la que derrotó 3-1, en lo que fue una verdadera fiesta para los aficionados asistentes: Desde Puebla, España vence 3- 1 a Perú antes de su aventura mundialista

Con ello, los ÚNICOS estados del país que vieron jugar a la hoy campeona mundial fueron Puebla y Nuevo León. Ni siquiera la Ciudad de México tuvo ese privilegio, pese a que los chilangos se sientan los dueños del universo:Fue Armenta, no Salinas Pliego, el que trajo el mundial 2026 a Puebla

Así que, aunque duela a sus detractores, Alejandro Armenta no solamente trajo el mundial FIFA 2026 a Puebla, sino que le dio a la entidad el PRIVILEGIO de ver jugar –con titulares – a la mejor selección del orbe, a la que posteriormente se alzaría con la copa: Los partidos México vs Ghana y España ante Perú atrajeron turismo y derrama económica

NAY SALVATORI, VERDADERO MOTIVO POR EL QUE LOS ESPAÑOLES CONQUISTARON LA FINAL

No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que los jugadores españoles dieron un gran respiro de alivio y alegría al terminar el partido en que le dieron a su país la segunda copa mundial: Ganó el fútbol y perdieron la FIFA e Infantino: España conquistó su segundo título mundial

Pero no lo hicieron por la satisfacción de conquistar el torneo más importante de fútbol, ni por los casi 50 millones de habitantes de España o el orgullo de pasar a la historia de este deporte y saberse los mejores del mundo, sino ¡porque la diputada local morenista, Nay Salvatori, les perdonó por la matanza de Cholula del 18 de octubre de 1519!.

En esa época, durante la conquista de México, soldados de España ayudados por tlaxcaltecas cometieron una masacre de 3 o 4 días. El propio Hernán Cortés presumió que en apenas dos horas asesinaron a tres mil personas, mientras el historiador Bernal Díaz del Castillo relató que “matamos muchos de ellos y otros se quemaron vivos”: La matanza de Cholula

Francisco López de Gómara, historiador oficial de Hernán Cortés, estimó en seis mil los muertos y, desde esa lejana época, los presidentes municipales de San Pedro Cholula realizan eventos anuales, para conmemorar los aniversarios de dicha masacre: Conmemoran 506 aniversario de la Matanza de Cholula

¡LOS ESPAÑOLES LLEVABAN MÁS DE 500 AÑOS ROGANDO EL PERDÓN DE ALGÚN PERSONAJE COMO SU “MAJESTAD” NAY!

Este domingo, en el marco de la final del mundial 2026 de la FIFA, seguramente la legisladora de Morena Nay Salvatori dio muestra de una inusual bonhomía al proclamar su disposición a “perdonar” a los españoles, si vencían a Argentina en el partido de ayer, como finalmente ocurrió:Cuando un seleccionador renuncia a ganar

Seguramente, el director técnico de la Furia Roja, Luis de la Fuente y todos sus jugadores, como Yamal, Rodri, Unai Simón, Ferrán, etc brincaron por la adrenalina y la felicidad tras conocer el ofrecimiento de “su majestad Nay” y, por ende, consiguieron borrar de la cancha a los argentinos, para obtener el “perdón” de tan “ilustre” legisladora, que, por cierto, ha pasado con más pena que gloria en los congresos federal y local: El mundial que pasó de criticado a uno de los mejores de la historia

Porque, como legisladora que recibe un sueldo de los poblanos, Nay Salvatori se ha caracterizado mucho más por su protagonismo en redes sociales, que por presentar proyectos legislativos serios, revisar las cuentas públicas de los sujetos obligados o realizar gestiones exitosas a favor de los cholultecas: Carlos Barragán Amador, Nay Salvatori y los renglones muy torcidos de Morena

Cierto que el mundo –y también San Pedro Cholula – vive una época de fama súbita e inmerecida, pero ¿de veras una presunta “representante popular” no tiene nada mejor que hacer que tratar de ganar reflectores con declaraciones y/o ofrecimientos inútiles, estériles, que solamente reflejan una profunda necesidad de atención?.