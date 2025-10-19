Conmemoran 506 aniversario de la Matanza de Cholula

*- La presidenta municipal destacó la importancia de honrar a quienes forjaron la historia e identidad del pueblo cholulteca*

Desde Puebla

*19 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.–* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la preservación de la historia, la cultura y las tradiciones que dan identidad al municipio y fortalecen la memoria colectiva de su gente.

En ese sentido, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 506 aniversario luctuoso de la Matanza de Cholula, encabezada por la presidenta municipal, quien resaltó la importancia de recordar a las y los cholultecas que fueron parte de este hecho histórico y que dejaron un legado que perdura en la identidad del pueblo.

Posteriormente, acompañada por danzantes tradicionales, la edil se trasladó al Convento de San Gabriel Arcángel, donde se realizó una ofrenda floral en memoria de las víctimas de aquel suceso ocurrido hace más de cinco siglos.

Finalmente, ante el monumento a la Matanza de Cholula, en el zócalo de la ciudad, se efectuó la entrega de dos coronas florales. En este marco, Tonantzin Fernández exhortó a las y los cholultecas a conocer y valorar la historia del municipio, sentirse orgullosos de su identidad y contribuir cada día al fortalecimiento de la misma.