Atlixco espera más de 16 mil visitantes en la Quinta Feria del Mezcal y el Pulque 2026

Staff/RG

Productores, artesanos y autoridades impulsan la identidad cultural y el desarrollo económico de la región

Atlixco se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Quinta Feria del Mezcal y el Pulque 2026, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones del municipio. El evento busca consolidar al Pueblo Mágico como uno de los principales referentes de la producción mezcalera en Puebla, además de rescatar la tradición histórica del pulque y fortalecer la economía local.

Durante la presentación oficial de la feria, autoridades municipales, productores de mezcal, artesanos y representantes del sector turístico destacaron el crecimiento que ha tenido esta actividad en los últimos años, convirtiéndose en una plataforma para promover los productos elaborados en Atlixco y la región.

La presidenta municipal, Ariadna Ayala, señaló que este evento representa el resultado de años de trabajo para fortalecer la producción de mezcal, impulsar la siembra de agave y desarrollar una ruta turística vinculada a esta bebida ancestral.

“Hoy Atlixco está en otro escenario. Tenemos productores exitosos, mujeres y jóvenes que han logrado posicionar sus marcas en concursos nacionales e internacionales, obteniendo importantes reconocimientos que ponen en alto el nombre de nuestro municipio”, expresó.

Más de 70 expositores participarán en la feria

La regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios de Atlixco Valerie Bartsch Aburto informó que en esta edición participarán 73 expositores, entre ellos 16 productores de mezcal en botella cerrada, 11 espacios dedicados a la coctelería y mixología con mezcal, siete productores de pulque, 23 artesanos y 16 stands gastronómicos.

La oferta incluirá productos elaborados por emprendedores de Atlixco y municipios vecinos como Puebla, Huejotzingo, Tochimilco y otras localidades de la región.

De acuerdo con los organizadores, la feria se ha convertido en una importante vitrina para los productores locales, quienes encuentran en este espacio una oportunidad para ampliar mercados y dar a conocer la calidad de sus bebidas.

Caleb Aguilar León, presidente del Comité de la Feria del Mezcal y el Pulque 2026, destacó que el evento también fortalece la colaboración entre los mezcaleros.

“Atlixco tiene excelentes productores y un mezcal de gran calidad. Gracias a este tipo de iniciativas podemos trabajar unidos, apoyarnos mutuamente y proyectar nuestros productos con mayor fuerza”, señaló.

Actualmente, el municipio cuenta con aproximadamente 600 hectáreas sembradas de agave, 13 palenques y el mismo número de empresas envasadoras, cifras que reflejan el crecimiento de la industria mezcalera local.

Además, varias marcas atlixquenses han obtenido medallas de oro, gran oro y plata en certámenes especializados, consolidando la reputación del mezcal producido en esta región poblana.

Derrama económica superior a los 6.4 millones de pesos

Las expectativas para este año son positivas. Mientras que en la edición anterior se registró una asistencia de 13 mil 500 personas y una derrama económica de 5.4 millones de pesos, para 2026 se espera la llegada de alrededor de 16 mil 200 visitantes.

Esta cifra podría traducirse en una derrama económica superior a los 6.4 millones de pesos, beneficiando directamente a productores, artesanos, comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.

Las autoridades municipales destacaron que el objetivo es fortalecer el comercio local y generar oportunidades para las familias de Atlixco y la región.

Asimismo, señalaron que la feria forma parte de una estrategia integral para impulsar sectores como el turismo, el campo, el desarrollo económico y la preservación de las tradiciones mexicanas.

Cultura, gastronomía y tradición durante tres días

Además de la oferta gastronómica y mezcalera, la feria contará con una amplia cartelera cultural y artística dirigida a toda la familia.

Las actividades iniciarán el viernes 5 de junio con un convite tradicional y la inauguración oficial en el Centro de Convenciones. Durante la jornada se presentarán agrupaciones musicales y espectáculos para los asistentes.

Uno de los eventos más esperados tendrá lugar el sábado 6 de junio con el destape del horno artesanal de mezcal, donde los visitantes podrán conocer de cerca el proceso de cocción de las piñas de agave y degustar el tradicional “dulce del agave”, considerado una de las experiencias más representativas de la elaboración de esta bebida.

La programación concluirá el domingo 7 de junio con diversas presentaciones musicales y una función de lucha libre programada para las 20:00 horas.

La presidenta Ariadna Ayala resaltó que la feria mantiene un enfoque familiar y que únicamente se permitirá la venta y consumo de mezcal y pulque dentro del recinto, medida que ha contribuido a conservar saldo blanco en todas sus ediciones.

Asimismo, se ofrecerán rutas turísticas especiales para que los visitantes conozcan campos de agave, palenques, fábricas de mezcal y mezcalerías, permitiéndoles vivir una experiencia completa alrededor de una de las bebidas más representativas de México.

Con esta quinta edición, Atlixco busca reafirmarse como un destino turístico, cultural y gastronómico de referencia en Puebla, al tiempo que fortalece la identidad regional y promueve el legado histórico del mezcal y el pulque entre las nuevas generaciones