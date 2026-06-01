Designación como terrorista de ” Comando Vermelho ” y Primeiro Comando da Capital “

Ale Xilotl

Marco Rubio. Secretario de Estado

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado al comando Vermelho (CV) y al Comando Primeiro (PCC ) como terroristas globales especialmente designados (SDGT) y tiene la intención de designar a ambos grupos como organización terrorista extranjera (FTO), con efecto a partir del 5 de junio de 2026.

El CV y el PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, cuentan con miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra agentes de policía brasileños, funcionarios públicos y civiles.

Su influencia y sus redes ilícitas se extienden muchos más allá de las fronteras de Brasil, a través de nuestra región y hasta dentro de nuestro país.

La Administración de Trump seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas. La medida adoptada por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump con el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales y con la garantía de la seguridad del pueblo estadounidense.

Esta medida se adopta en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera FTO entraran en vigor tras su publicación en el Registro Federal.

Alejandra Xilotl