Con toda tranquilidad roban Jeep en colonia  Petrolera2 Huachinango

- Llaman a la policía y nunca llegó
Abelardo Domínguez
Vecinos reportaron a policías la presencia de sospechosos, pero no acudieron.
Al menos tres sujetos robaron un vehículo Jeep estacionando sobre la calle Poza Rica, de la colonia Petrolera 2 en Huauchinango.
Los hechos sucedieron la madrugada de este lunes y, de acuerdo a vecinos, se realizó un reporte a la policía municipal por la presencia de tres sujetos sospechosos, lamentablemente los uniformados no hicieron presencia y los ladrones pudieron cometer el robo con total calma.
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