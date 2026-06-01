Con toda tranquilidad roban Jeep en colonia  Petrolera2 Huachinango

Llaman a la policía y nunca llegó

Abelardo Domínguez

Vecinos reportaron a policías la presencia de sospechosos, pero no acudieron.

Al menos tres sujetos robaron un vehículo Jeep estacionando sobre la calle Poza Rica, de la colonia Petrolera 2 en Huauchinango.

Los hechos sucedieron la madrugada de este lunes y, de acuerdo a vecinos, se realizó un reporte a la policía municipal por la presencia de tres sujetos sospechosos, lamentablemente los uniformados no hicieron presencia y los ladrones pudieron cometer el robo con total calma.