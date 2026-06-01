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Video: Ariadna Ayala anunció la Feria del Mezcal Atlixco 2026

By Roberto Desachy / 1 junio, 2026

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala realiza la invitación a la 5ta Feria del Mezcal y del Pulque Atlixco a partir del 5 al 7 de junio del 2026.

 

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