Detuvieron a 86 en el estado durante la última semana de mayo 

-Entre los probables responsables capturados se encuentran asaltantes de transportistas y de comercios.
-En la última semana de mayo, se retiraron de las calles 9 cámaras parásitas, 8 armas de fuego y 3 inhibidores de señal.
Desde Puebla
PUEBLA, Pue.- Mediante labores operativas, preventivas y de reacción inmediata en distintos puntos de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales y municipales, detuvo a 86 personas, durante el periodo que comprende del 25 al 30 de mayo.
Las acciones fueron desarrolladas de manera coordinada con autoridades federales y municipales, mediante 280 intervenciones enfocadas en la prevención del delito, vigilancia y reacción inmediata.
Entre los resultados más relevantes destaca la captura de tres presuntos responsables de asaltos a tiendas de conveniencia en Amozoc, así como de tres hombres señalados por robo a transportistas en las autopistas México-Orizaba y Puebla-Orizaba.
Durante estos operativos, las corporaciones de seguridad aseguraron 72 envoltorios con posible droga, ocho armas de fuego de distintos calibres, nueve cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular y tres inhibidores de señal presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
Además, las autoridades lograron inhabilitar una toma clandestina, recuperar 6 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado y asegurar 26 vehículos relacionados con diversos hechos delictivos.
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