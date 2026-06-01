Comienza hoy el paro nacional de la CNTE, que intentará llegar al Zócalo

LA JORNADA

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestarán hoy en las calles e instalarán un plantón en el contexto de su huelga nacional para exigir respuestas concretas a sus demandas principales: abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 2007, de la reforma educativa de 2012 y aumento de 100 por ciento al sueldo base.

El magisterio disidente no descarta la posibilidad de que las protestas continúen durante el Mundial de Futbol de la FIFA, que empieza el próximo día 11, si no entablan diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni hay respuestas concretas a sus demandas.

“Si transcurren los días, si llega el 10 de junio y no hay ninguna respuesta ni avance en el pliego de peticiones, sobre todo en la abrogación de la Ley del Issste, cabe la posibilidad de que se endurezcan las acciones y se busque aprovechar la coyuntura de estar presentes en los partidos de futbol de alguna forma”, advirtió Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas.

La huelga nacional comenzará con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde esperan realizar un mitin e instalar el plantón. Empero, debido al Fan Fest de la FIFA, está restringido el paso a la Plaza de la Constitución, protegida con vallas metálicas y cuerpos policiacos.

Al respecto, Frausto enfatizó: “haremos el intento de ingresar al Zócalo de la Ciudad de México, aunque sabemos que está infranqueable, que hay muchísimas vallas metálicas desde varias cuadras antes; también muros humanos que intentarán impedirlo, pero el propósito es llegar ahí”.

La maestra Elvira Veleces, de la sección 14 de Guerrero, reiteró que se intentará entrar al Zócalo, al ser un espacio histórico del movimiento. “No nos sorprenderá que nos esperen con gas, como hicieron en el paro de 48 horas, o con los compañeros de la sección 22 (de Oaxaca) la semana pasada. Seguramente mañana (hoy) va a suceder con los maestros de Guerrero que estaremos al frente”.

Aunque subrayó que no se trata de poner en riesgo a los compañeros, la dirección política nacional de la CNTE haría una valoración si es necesario para ubicar el plantón en otro sitio en caso de no entrar al Zócalo.

Apuntó que hasta el momento no tienen ningún llamado del gobierno federal para entablar reuniones, pero esperan que en esta ocasión sí concreten el diálogo con la Presidenta, ya que tienen como acuerdo de su Asamblea Nacional Representativa no aceptar ningún encuentro con secretarios de Estado, al no tener las facultades para resolver sus demandas.

Frausto estimó que este paro nacional tendrá mayor convocatoria que el anterior, y calculó que participarán alrededor de 100 mil docentes, y en los estados donde la CNTE tiene presencia habrá movilizaciones. Además, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y San Luis Potosí participarán en las actividades.

Sobre el anuncio que hizo ayer la Presidenta sobre desaparecer este año la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), el profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Ley Usicamm ha impedido situaciones de cambios, ascensos y reconocimiento pleno a los maestros. Empero, la propuesta de la mandataria sólo es desaparecer la unidad operativa del sistema, no la ley, por lo cual se mantendrán los obstáculos para los profesores.

El magisterio recordó que otras las exigencias son la reinstalación de los maestros cesados, democratización sindical y reparación del daño a los docentes de Oaxaca que fueron agredidos la semana pasada durante las manifestaciones en la entidad.