BUAP recibe reconocimiento de la FGE por la protección y responsabilidad hacia los animales.

María Huerta

En reconocimiento a su compromiso, coordinación y contribución en la construcción de una cultura de respeto, protección y responsabilidad social hacia los animales.

El Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales (CAETO) respeta los cinco dominios del bienestar animal con 14 acciones, por ejemplo, cuidado de su alimentación, protección, vivienda, bienestar físico y emocional, salud preventiva y convivencia.

El reconocimiento se sustenta en tres ejes: protección animal, campañas de esterilización y promoción de la tenencia responsable.

Asimismo, durante la Reunión de Coordinación Interinstitucional para la Protección, Bienestar y Defensa de los Seres Sintientes en el estado de Puebla, presidida por la Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, y con la participación de autoridades estatales y municipales, colegios de profesionistas, centros de bienestar animal y asociaciones civiles, se entregó el reconocimiento.

Finalmente, Héctor Moisés Álvarez, director del Caeto, reconoció el trabajo de cada elemento.