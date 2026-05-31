Investigadora BUAP es nombrada revisora internacional por su criterio científico

Desde Puebla

La doctora Judith Percino Zacarías, investigadora de la BUAP y directora del Laboratorio de Polímeros del Centro de Química del Instituto de Ciencias (ICUAP), fue incluida por la Royal Society of Chemistry (RSC) en la lista 2025 de Outstanding Peer Reviewers de la revista CrystEngComm, publicación de la que también forma parte como integrante del Advisory Board.

La distinción, publicada en CrystEngComm, reúne a diez revisores científicos destacados a nivel internacional y reconoce sus contribuciones sobresalientes al proceso de revisión por pares y que, conforme al criterio editorial de la RSC, van más allá en su labor de evaluación científica. Esta tarea requiere un conocimiento especializado, rigor metodológico y capacidad para valorar la originalidad, consistencia y relevancia de los manuscritos sometidos para publicación.

Para la RSC, la revisión por pares cumple una función esencial en la preservación de la calidad, integridad y confiabilidad de la literatura científica. En ese sentido, el reconocimiento a la doctora Percino refleja tanto su trayectoria académica, como su participación en una función crítica, frecuentemente silenciosa, que sostiene la comunicación internacional del conocimiento químico.

CrystEngComm es una revista científica de la Royal Society of Chemistry dedicada al diseño y comprensión de materiales cristalinos. Su ámbito editorial incluye estudios sobre comportamiento molecular en cristales, control de la nucleación y crecimiento cristalino, ingeniería de estructuras cristalinas y construcción de materiales con propiedades ajustables.

La publicación, indexada en Scopus y Web of Science, reporta un factor de impacto 2024 de 2.6 y se dirige a comunidades científicas de química de materiales, cristalografía, crecimiento cristalino e ingeniería cristalina.

La presencia de la doctora Percino en este circuito editorial guarda relación directa con sus líneas de investigación y el trabajo que realiza en química de polímeros, fisicoquímica de materiales, ingeniería cristalina, química supramolecular, cristalografía de rayos X, fotoluminiscencia, conductividad y análisis de relaciones estructura-propiedad.

Desde el grupo de Investigación en Polímeros de la BUAP, sus proyectos articulan síntesis, caracterización experimental y cálculos teóricos para explicar y diseñar materiales con propiedades optoelectrónicas y funcionales.

Este reconocimiento a su rigor científico se suma a otros indicadores de proyección internacional. En 2025 fue nombrada integrante del Comité Editorial de Journal of Molecular Structure, revista publicada por Elsevier, lo que ratifica su prestigio como investigadora, revisora experta y editora científica en el campo de la química estructural y la fisicoquímica de materiales.

La doctora Percino también es reconocida como una de las fundadoras del Laboratorio de Polímeros del Centro de Química del ICUAP. Su trabajo con el doctor Víctor Manuel Chapela Castañares (qepd) dio lugar a una patente otorgada en México, Europa y Estados Unidos para un proceso de obtención de dímeros, trímeros y polímeros derivados de piridinmetanol, procedimiento conocido como la “reacción Percino-Chapela”. Ese antecedente permite dimensionar la continuidad entre investigación básica, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y reconocimiento internacional.

El conocimiento se replica en las aulas

Más allá de su destacada trayectoria, la doctora Judith Percino advierte que para la BUAP estos nombramientos son importantes porque validan el trabajo científico que se desarrolla en la universidad y porque repercuten en la docencia pues existe un compromiso implícito para modificar la forma de transmitir el conocimiento y proyectarlo hacia otras áreas.

“Estos reconocimientos repercuten en la educación. Hay países que tienen escuelas de divulgación científica con mucha tradición, pero se requiere experiencia de los investigadores para transitar a la divulgación, entonces, entre mayor madurez exista sobre lo que se genera a nivel mundial y no sólo en nuestros laboratorios, habrá más herramientas para proponer en las aulas, para que los estudiantes entiendan la ciencia con más facilidad”, refirió.

Su pasión por la Química llega no sólo a sus estudiantes de posgrado, también a alumnos de la Facultad de Artes, a quienes enseña conceptos y procesos mediante una metodología pensada para personas que no son químicos. Facilitar la comprensión de fenómenos que parecen difíciles, con experimentos en tiempo real, les cambia la perspectiva de lo que es la Química, porque para la doctora Percino la ciencia y el arte tienen en común la creatividad.

Con este reconocimiento de la Royal Society of Chemistry, la investigadora de la BUAP consolida su presencia en redes internacionales de evaluación académica y edición científica. La distinción no solo subraya su productividad como científica, sino también su aporte a la construcción de una literatura química confiable, rigurosa y útil para nuevas generaciones de especialistas.