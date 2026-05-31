Desde Puebla, Tonantzin Fernández respalda el proyecto de transformación encabezado por Claudia Sheinbaum

*- Destacó la importancia de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo social.*

Desde Puebla

*31 de mayo, 2026*. Acompañada de cientos de hombres y mujeres de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, acudió al Zócalo de la ciudad de Puebla para acompañar y respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el mensaje con motivo de los dos años de su gobierno.

En su intervención, Claudia Sheinbaum destacó que millones de mexicanas y mexicanos continúan respaldando el proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que reiteró su compromiso de defender la soberanía nacional y continuar trabajando en favor de quienes más lo necesitan.

En ese sentido, la alcaldesa señaló que desde San Pedro Cholula se mantiene una estrecha coordinación con los gobiernos estatal y federal para impulsar acciones y políticas públicas que fortalezcan el desarrollo social, la inclusión y el bienestar de los sectores más vulnerables. Asimismo, refrendó el respaldo del municipio a los proyectos impulsados por ambos órdenes de gobierno y su compromiso de continuar encabezando una administración cercana a la ciudadanía, que genere resultados y bienestar para todas y todos los cholultecas.

Finalmente, destacó que, con la presencia del gobernador del estado, Alejandro Armenta, así como de presidentas y presidentes municipales de la entidad y representantes de Morena, se reafirmó el respaldo al trabajo encabezado por la mandataria federal, dando continuidad a los programas de bienestar que han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de familias mexicanas, incluidas las de San Pedro Cholula.