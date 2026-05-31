Toluca se consagra campeón

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Toluca se consagra campeón de la Concachampions 2026 tras vencer a Tigres en penales

By Roberto Desachy / 31 mayo, 2026
Toluca se consagra campeón

infobae.com

Toluca consigue su primer título internacional en más de dos décadas al imponerse a Tigres en una final cerrada, definida en la tanda de penales.

Los Diablos mostraron solidez a lo largo del torneo y superaron ausencias importantes como las de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes fueron convocados con la Selección Mexicana.

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