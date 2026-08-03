Choco Parra socializará el Cablebús en colonias de la capital

Erika Méndez

El coordinador del gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, adelantó la socialización del Cablebús en colonias de la capital.

En entrevista, indicó que el objetivo es que los habitantes acepten la instalación de 94 torres para este sistema de movilidad.

Explicó que los integrantes de diferentes dependencias contarán los beneficios del proyecto en colonias y todo el territorio de la Angelópolis.