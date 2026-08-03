Continúan los bloqueos sobre la autopista y la carretera federal México – Tuxpan por inseguridad en carreteras de la Sierra Norte

- También cierran salidas alternativas de todos los accesos de carreteras y municipios
Abelardo Domínguez
Piden la presencia de los responsables de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, del director de Seguridad Pública de Hidalgo así como algún enviado por la Guardia Nacional.
Conforme pasa el tiempo se tensa más el ambiente por la ciudadanía que quiere pasar y no hay por dónde.
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