Bloquean carretera México Tuxpan para protestar contra robos e inseguridad

Abelardo Domínguez
Ya está bloqueada la carretera Tlaxco-Tejocotal, desde la desviación.
Ya no hay paso para Zacatlán, Chignahuapan y Puebla.
Todo cerrado en estos momentos.
Automóvilistas y comerciantes se quedan varados por bloqueo en la México- Tuxpan, que provoca caos en Acaxochitlán.
El motivo: Robo de vehículo en esa zona y mucha inseguridad ya que la Guardia Nacional no hace nada.
La mañana de este lunes, habitantes de Santiago Tepepan bloquearon la autopista México-Tuxpan 132 y la carretera libre federal 130, a la altura de su comunidad, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.
El cierre es total en ambos sentidos, por lo que la circulación se encuentra completamente detenida y se registran largas filas de vehículos.
Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y mantenerse atentos a la información oficial sobre la reapertura de ambas vialidades.
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