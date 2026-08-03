Bloquean carretera México Tuxpan para protestar contra robos e inseguridad

Abelardo Domínguez

Ya está bloqueada la carretera Tlaxco-Tejocotal, desde la desviación.

Ya no hay paso para Zacatlán, Chignahuapan y Puebla.

Todo cerrado en estos momentos.

Automóvilistas y comerciantes se quedan varados por bloqueo en la México- Tuxpan, que provoca caos en Acaxochitlán.

El motivo: Robo de vehículo en esa zona y mucha inseguridad ya que la Guardia Nacional no hace nada.

La mañana de este lunes, habitantes de Santiago Tepepan bloquearon la autopista México-Tuxpan 132 y la carretera libre federal 130, a la altura de su comunidad, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

El cierre es total en ambos sentidos, por lo que la circulación se encuentra completamente detenida y se registran largas filas de vehículos.

Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y mantenerse atentos a la información oficial sobre la reapertura de ambas vialidades.