¡Huauchinango la fecha para donde se filmará su nueva película en este Pueblo Mágico

Abelardo Domínguez

Huauchinango será una de las sedes de “El enemigo del pueblo”, la nueva película del reconocido director mexicano Luis Estrada, cuya producción ya confirmó que el rodaje se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre en distintos puntos emblemáticos del municipio.

Las grabaciones incluirán el Palacio Municipal, el primer cuadro de la ciudad, la zona de Venta Grande y diversas carreteras estratégicas, convirtiendo a Huauchinango.

La llegada de esta filmación o el anuncio en medios locales oficiales del presidente municipal en redes sociales donde los comentarios salieron a criticar fuertemente al presidente municipal Rogelio López Angulo quien ordenó se retira dicha difusión en algunos medios que según se supo tiene convenio con el alcalde y lejos de beneficiarlo le perjudicó ante tanto comentario negativo y encontrar de dicha grabación aló que según se supo ordeno se retiran las publicaciones por tanta crítica y enojo de la ciudadanía que está viviendo como la inseguridad falta de obras terminadas entre otras cosas que están acabando con huauchinango y se optó por retirar dicha comisionado de el arranque de esa película