Respuesta inmediata de la SSC de San Pedro Cholula permite asegurar a cuatro probables responsables de robo

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El Gobierno de Tonantzin Fernández reafirma su compromiso con la protección del patrimonio de las familias cholultecas.

Gracias a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) aseguró a dos hombres y dos menores de edad por su probable participación en el delito de robo a casa habitación, ocurrido en un fraccionamiento de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

A través de un reporte recibido en los números de emergencia locales, se alertó sobre un robo en un domicilio ubicado al interior de dicho fraccionamiento. En atención inmediata al llamado, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y activaron los protocolos de actuación correspondientes. Gracias al reporte oportuno de la ciudadanía y a la pronta intervención de los oficiales, fue posible identificar y asegurar a los probables responsables.

Tras el señalamiento directo por parte del propietario del inmueble y conforme al protocolo de actuación policial, los elementos de la SSC Cholula realizaron una inspección preventiva a las personas aseguradas, localizando entre sus pertenencias diversas herramientas y múltiples objetos presuntamente relacionados con el robo reportado.

Derivado de estos hechos, Eric Eduardo “N”, de 30 años de edad; Leonardo Fabrizio “N”, de 19 años; así como dos adolescentes de 17 y 16 años, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica por su probable participación en el delito de robo a casa habitación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a las y los cholultecas que los números de emergencia locales permanecen disponibles las 24 horas del día para brindar atención oportuna ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad o su patrimonio.

Línea directa: 22 22 47 05 62

Línea directa y WhatsApp: 22 13 48 43 24 | 22 25 66 27 26

Línea Naranja: 22 25 50 53 84

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad y la coordinación con la ciudadanía para salvaguardar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las familias cholultecas.