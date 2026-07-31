Iterum: La empresa que llegó a Puebla para demostrar que poner a las personas primero impulsa el crecimiento

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Puebla, México. En un entorno empresarial donde la automatización, la inteligencia artificial y la eficiencia suelen ocupar los titulares, existe una empresa que ha decidido crecer de una manera diferente: colocando a las personas en el centro de cada decisión.

Esa empresa es Iterum.

Lo que comenzó hace unos años como un proyecto impulsado por especialistas en experiencia del cliente en Panamá, hoy se ha convertido en una compañía internacional con operaciones en México, Panamá, Colombia, Jamaica y Estados Unidos, generando más de 2,500 empleos y ofreciendo soluciones de atención al cliente para algunas de las marcas más importantes del continente.

Pero más allá de su crecimiento, lo que distingue a Iterum es la cultura que ha construido.

CRECIMIENTO GENERANDO OPORTUNIDADES

Cuando Iterum abrió sus puertas en Puebla en 2024, inició operaciones con apenas 30 colaboradores. Poco más de un año después, la compañía supera los 700 empleos directos, consolidándose como una de las empresas de mayor crecimiento dentro del sector en la región.

Detrás de estas cifras existen cientos de historias de desarrollo profesional y personal.

Madres solteras que encontraron una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus familias; jóvenes que obtuvieron su primer empleo profesional; personas bilingües que hoy desarrollan una carrera atendiendo mercados internacionales sin tener que abandonar su ciudad.

Actualmente refleja una filosofía empresarial que apuesta por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el talento como principal motor del crecimiento.

“People First” no es únicamente un lema dentro de la organización. Es una forma de hacer empresa que se refleja en cada proceso, desde el reclutamiento hasta el desarrollo profesional de sus colaboradores.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Aunque Iterum pertenece a una industria altamente tecnológica, la compañía entiende que la innovación no sustituye al talento humano: lo potencia.

Por ello ha desarrollado iCoach, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite a sus colaboradores fortalecer sus habilidades mediante simulaciones de conversaciones reales, retroalimentación personalizada y procesos de aprendizaje continuo.

El objetivo es claro: ofrecer una mejor experiencia tanto para los colaboradores como para los clientes que atienden diariamente.

Para Iterum, la inteligencia artificial no busca reemplazar personas, sino brindarles herramientas para crecer profesionalmente y desempeñar su trabajo con mayor confianza y preparación.

UNA EMPRESA CON VISIÓN INTERNACIONAL

Desde su fundación, Iterum ha mantenido un crecimiento constante basado en una combinación de excelencia operativa, innovación tecnológica y una profunda orientación hacia las personas.

Hoy presta servicios especializados de atención al cliente, soporte técnico, ventas, cobranza, procesamiento de pagos y administración de procesos empresariales para compañías de diversos sectores, manteniendo altos estándares de calidad y seguridad respaldados por certificaciones internacionales como PCI DSS y HIPAA.

Su compromiso con la innovación y el desarrollo empresarial también ha sido reconocido por organismos internacionales como Frost & Sullivan, quienes la distinguieron con los premios Entrepreneurial Company of the Year y Competitive Strategy Leadership Award, reconocimientos que reflejan la capacidad de la organización para transformar la industria mediante una estrategia centrada en las personas.

MÁS QUE UNA EMPRESA, UN ALIADO PARA LAS COMUNIDADES

En un contexto donde cada nuevo empleo representa una oportunidad para fortalecer familias y dinamizar economías locales, Iterum continúa apostando por el crecimiento sostenible.

Su llegada a Puebla no solo ha significado una importante inversión y la creación de cientos de empleos formales; también ha contribuido a impulsar el talento local y a demostrar que es posible construir empresas altamente competitivas sin perder de vista el bienestar de quienes las hacen posibles.

Mientras muchas organizaciones hablan de transformación, Iterum ha decidido vivirla desde adentro, convencida de que las empresas más exitosas son aquellas que generan valor para sus clientes, pero también para sus colaboradores y las comunidades donde operan.

Porque cuando las personas son primero, el crecimiento deja de medirse únicamente en números y comienza a reflejarse en las oportunidades que transforman vidas.