Aumentó el PIB oportuno 1.5% en el segundo trimestre de 2026, a tasa trimestral

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La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) ofrece, en el corto plazo, una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país, 30 días después de que concluye el trimestre de referencia. Lo anterior, con base en la información estadística disponible, las técnicas estadísticas y modelos econométricos que mejor se ajustan a dicha información, así como en las recomendaciones internacionales vigentes. Los resultados son consistentes con el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En el segundo trimestre de 2026 y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la EOPIBT indican que el PIB oportuno incrementó 1.5 % en términos reales, respecto al trimestre inmediato anterior. A tasa anual, creció 2.1 por ciento.

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