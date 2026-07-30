Delincuencia desatada: Violento asalto dejó 3 lesionados en colonia La Paz de Puebla capital 

Desde Puebla

Un violento asalto dejó al menos 3 personas lesionadas en la ciudad de Puebla.

Los hechos se registraron en la colonia La Paz.

De acuerdo con reportes ciudadanos, tres personas habrían resultado lesionadas por disparos en la zona de estacionamiento de gasolinera sobre avenida Reforma.

Este hecho estaría relacionado con un presunto asalto, los maleantes se llevaron un jugoso botín de 70 mil pesos en efectivo.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a los lesionados.

También hay elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

No se reportan personas detenidas.