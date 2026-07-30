BUAP facilita cuidado dental especializado a menores

Desde Puebla

Para atender problemas de salud oral, la Clínica Pediátrica de la Facultad de Estomatología de la BUAP proporciona tratamiento especializado a menores de edad, desde sus primeros años de vida hasta los 18 años, a través de servicios preventivos, restauraciones básicas y de alta estética, así como tratamientos de ortopedia maxilar. Aplica estándares de calidad mundial, con costos accesibles.

Nila Claudia Gil Orduña, responsable de la terminal de Pediatría de la Maestría en Estomatología, comentó que los diferentes servicios son proporcionados por estudiantes de posgrado y supervisados por académicos. Además, es una clínica transdisciplinaria, por lo que los casos complejos se discuten con el resto de las clínicas: Rehabilitación Oral, Endodoncia y Ortodoncia.

La investigación es una parte fundamental del quehacer diario. Cada alumno realiza un proyecto de investigación relacionado con el desarrollo de nuevos materiales dentales, tratamientos de estética y correcciones craneofaciales.

Además, la doctora Gil Orduña mencionó que se tiene colaboración con los coterapeutas caninos del Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales (CAETO), los cuales asisten a los procesos clínicos para facilitar la cooperación del paciente, mejorar su estado emocional y reducir su ansiedad. Hasta el momento, han realizado más de 250 acciones.

El horario de servicio es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Brinda atención a derechohabientes y público en general.

Diariamente atiende un promedio de 50 pacientes. Mayor información al teléfono 222 229 55 00, extensión 6418.