Video: Balearon a un hombre y levantaron a otro en Coronango

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Sadit González

Grupo de al menos 3 hombres baleó a un hombre y levantó al dueño de un billar con fachada de café internet en Santa María Coronango.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves en el establecimiento ubicado en la calle Domingo Arenas entre calle Independencia y Allende en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán.

A decir de algunos vecinos, se sabe que el lugar presuntamente operaba como punto de venta de drogas, donde llegaron 3 hombres armados, se llevaron al dueño.

El empleado, al tratar de impedir el secuestro, le dieron al menos 4 balazos.

Al escuchar las detonaciones, vecinos alertaron a los números de emergencia.

Paramédicos brindaron atencion prehospitalaria al herido, para después llevarlo a un hospital de la capital poblana, donde su salud se reporta grave.

Trascendió que en la huida los presuntos responsables se llevaron una motocicleta.